Ketleyn Quadros sofre golpe no fim e é eliminada das Olimpíadas

Brasileira perdeu para a francesa Clarisse Agbegnenou - Foto: Jack GUEZ / AFP

A brasileira Ketleyn Quadros foi eliminada nas oitavas de final do judô após sofrer um waza-ari no final do combate pela francesa Clarisse Agbegnenou. A judoca, que estava com duas punições (shido), não conseguiu reagir contra a adversária que contava com o apoio da torcida, e conseguiu ser mais efetiva.

Vale lembrar que, no currículo, Ketleyn soma uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e é considerada uma das maiores judocas da história do país.

Na estreia, que também ocorreu nesta manhã de terça-feira, 30, a brasileira venceu a espanhola Cristina Cabana Perez sem dificuldades, ao aplicar um duplo waza-ari. No mesmo ritmo, Guilherme Schimidt também venceu no seu primeiro combate, avançando às oitavas.

Entretanto, na fase seguinte, os brasileiros não tiveram saldo positivo, com duas eliminações. Contra o italiano Antonio Esposito, Guilherme levou a luta para o golden score, mas acabou sofrendo um waza-ari e sendo eliminado.

Após o resultado, o judoca demonstrou frustração por ser derrotado e também pareceu não concordar com o resultado apontado pelos árbitros. Apesar disso, não abaixou a cabeça e garantiu que o sonho ainda não acabou.

"Eu já tinha vencido ele duas vezes no circuito. E sempre é uma luta muito chata. Infelizmente ele conseguiu me anular bem e colocar o volume dele. Eu não achei que foi waza-ari. Estou triste pela eliminação precoce. Eu projetava buscar uma medalha para o Brasil. Mas o sonho ainda não acabou.