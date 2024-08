Dupla brasileira vence e encaminha classificação no vôlei de praia

Carol Solberg e Bárbara comemorando - Foto: Luiza Moraes / COB

A dupla brasileira Carol Solberg e Bárbara voltaram a vencer na fase de grupos do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e encaminharam a classificação às oitavas. Contra a dupla da Lituânia, Paulikiene e Raupelyte, as brasileiras controlaram o confronto e não sofreram grandes sustos, fechando o duelo em 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/14.

Na estreia, a dupla do Time Brasil já havia vencido e agora, com o segundo triunfo, se mantém na liderança do grupo e já tem vaga garantida nas oitavas. O próximo confronto será na sexta-feira, 2, às 12, contra a dupla holandesa Stam/ Schoon.

Na primeira parcial, Carol e Bárbara lideraram até o fim, conseguindo aproveitar os espaços cedidos pelas adversárias e também explorando o bloqueio, forte fundamento da dupla. Ao fim, na combinação de bons lances, as brasileiras fecharam o set liderando por oito pontos, em 21/13.

Na segunda etapa, a dupla da Lituânia até voltou melhor, gerando perigo para o Brasil e até abriram 4/2. Entretanto, com confiança, Carol e Bárbara voltaram ao seu melhor momento e recuperaram a vantagem, crescendo no duelo. Assim, com tranquilidade, fecharam mais uma partida sem perder sets.