Hugo Calderano vence e representa Brasil nas oitavas do tênis de mesa

Hugo Calderano competindo - Foto: Wander Roberto/COB

O mesatenista Hugo Calderano será o representante do Brasil nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Contra o espanhol Alvaro Robles, o brasileiro aproveitou as grandes chances e levou a melhor por 4 sets a 2 (parciais de 7/11, 13/11, 11/9, 11/3, 11/5), avançando de fase e seguindo em busca da medalha olímpica.

O adversário é considerado um dos melhores amigos de Hugo, tendo um gostinho ainda mais especial para o duelo. Sobre o confronto, o brasileiro destacou que não foi fácil, mas no fim pareceu feliz por fazer as escolhas certas.

"Foi um jogo muito difícil. Nós nos conhecemos bastante, somos grandes amigos, treinamos juntos há muito tempo na Alemanha. Não seria um jogo fácil. Ele começou muito bem e eu entrei um pouco devagar. Mas felizmente fiquei mais dinâmico. No quinto e sexto sets subi ainda mais o nível para vencer", disse Hugo.

Na próxima fase, Calderano enfrentará o francês Alexis Lebrun, que joga com a torcida ao seu favor, nesta quarta-feira, 31. Desta maneira, questionado sobre o confronto, o brasileiro destacou as dificuldades, mas demonstrou-se esperançoso sobre a vitória.

"Vai ser mais uma vez um jogo bem difícil. A torcida estará toda ao lado dele. Vai ser uma atmosfera legal. O ginásio está todos os dias lotado. Com certeza será difícil, ele está em boa forma, com bons saques e potência. Espero conseguir fazer um bom jogo e buscar a vitória", declarou o atleta.

Além de Hugo, o brasileiro Vitor Ishiy também disputou a fase de 16 avos do tênis de mesa, mas acabou sendo derrotado pelo alemão Dimitrij Ovtcharov por 4 sets a 1 (parciais de 4/11, 8/11, 9/11, 13/11, 3/11). Com a eliminação, Hugo será o único brasileiro nas oitavas do masculino simples.