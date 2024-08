Olimpíadas: COB nega denúncia de assédio de atleta brasileira expulsa

Acusações aconteceram pouco depois dela ser expulsa dos jogos por indisciplina - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) se posicionou, na manhã desta terça-feira, 30, sobre a situação da nadadora Ana Carolina Vieira, que denunciou casos de assédio na delegação do Brasil que está na olimpíadas de Paris-2024. As acusações aconteceram pouco depois dela ser expulsa dos jogos por indisciplina.

Segundo a entidade, não há nenhuma denúncia pendente em relação a membros da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). O COB também reiterou que o processo de desligamento de Ana Carolina Vieira aconteceu pautado pelo "respeito, atenção e cuidado à atleta".

"Ao longo de todo o processo, Ana Carolina Vieira esteve acompanhada da Oficial de Salvaguarda e líder do Esporte Seguro da Missão brasileira em Paris, que lhe prestou apoio. A atleta falou com a mãe, com o psicólogo da delegação, arrumou suas malas e teve acesso irrestrito a alimentação e hidratação antes de se dirigir ao aeroporto", escreveu o COB em nota.

Ana Carolina Vieira se envolveu em problemas durante os jogos de Paris-2024. Além de ter deixado a Vila Olímpica sem autorização junto com o namorado, a competidora se envolveu em uma discussão por causa de uma troca na equipe do revezamento.

Nas redes sociais, ela garantiu que não teve má conduta e que estava desamparada. A nadadora disse ainda que houve assédio na seleção, mas não especificou como ocorreu o assédio e nem quando, apenas que irá revelar todos os detalhes com a ajuda de um advogado.

Sobre as denúncias, o COB disse que não iria se manifestar publicamente, por se tratar de um assunto sigiloso e que depende da análise do setor de compliance da entidade. No entanto, a entidade reforçou que não havia nenhuma denúncia pendente referente a atletas ou membros do corpo técnico da CBDA.