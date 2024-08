Saiba quem é a nadadora expulsa da delegação brasileira em Paris

Ana Carolina Vieira discordou de decisão da comissão técnica e foi expulsa da Olimpíada - Foto: Sátiro Sodré | CBDA

A expulsão da nadadora Ana Carolina Vieira da delegação brasileira em Paris não foi o primeiro episódio de indisciplina envolvendo a atleta. Dona de quase 150 medalhas de ouro em sua carreira, ela já chegou até às vias de fato com uma competidora no Troféu Brasil.

Dona de quase 150 medalhas de ouro em sua carreira, Ana Carolina, de 22 anos, foi expulsa pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) após um ato de indisciplina ocorrido na sexta-feira, 26, dia da Cerimônia de Abertura do evento.

A nadadora saiu da Vila Olímpica sem autorização ao lado do namorado Gabriel Santos, que também integra o time de natação do Brasil. Além disso, a atleta contestou de forma agressiva mudanças feitas no revezamento da prova 4x100 metros livre, realizados na manhã de sábado (no Brasil).

Essa foi a segunda vez de Ana Carolina em uma Olimpíada. Em 2021, a atleta também participou do revezamento 4x100 metros livre feminino. Naquela ocasião, o Brasil ficou em 12º e não conseguiu vaga para as finais da categoria.

Em junho do ano passado, ela chegou às vias de fato com a também nadadora Jhennifer Alves durante o Troféu Brasil de natação, disputado no Recife. Jhennifer, que havia conquistado a medalha de ouro nos 100m peito, prova na qual Ana Carolina foi bronze, teria trocado provocações com a companheira de profissão, que, segundo os relatos, a agrediu na sequência.