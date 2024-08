Antes de ser expulsa, nadadora discutiu com comissão sob gritos

Ana Carolina deixou competição na manhã deste domingo, 28 - Foto: Mauro Pimentel | AFP

A nadadora Ana Carolina Vieira não digeriu a sua expulsão dosJogos Olímpicos, que estão sendo realizados em Paris, na manhã deste domingo, 28. A decisão referendada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) trouxe à tona a fúria da atleta.

Antes de deixar a disputa, Ana Carolina se envolveu em uma discussão com a comissão técnica. Um dos motivos para a exaltação dos ânimos deve-se à retirada da nadadora Maria Fernanda Costa, conhecida como Mafê, da disputa dos 4 x 200 m livre, em que há revezamento dos atletas. A briga rendeu “gritos e dedos na cara”, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

A decisão sobre preservar Mafê nesta competição tem vista a nova conquista da nadadora, que conseguiu uma vaga para a semifinal dos 200 m livre. Mafê fez o oitavo melhor tempo da classificatória nadando em 1m56s65.

A medida adotada pelo chefe da equipe Brasileira de Natação, Gustavo Ostuka, rendeu um comportamento agressivo e "e totalmente inadequada" por parte de Ana Carolina. A postura, segundo pontuou o dirigente, fere o código disciplinar e de conduta apresentado aos atletas.

"A atleta em questão não cumpriu e tivemos que tomar as medidas cabíveis. São fatos que aconteceram que ferem o código de conduta", afirmou Otsuka em entrevista coletiva.



A expulsão da nadadora também ocorreu após a esportista ter deixado a Vila Olímpica sem autorização junto com o seu namorado, o também nadador Gabriel Santos. Ele, por sua vez, foi apenas advertido.

“Com isso, de comum acordo com os membros da Comissão Técnica da modalidade, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o COB decidiu punir os dois atletas por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira”, diz nota emitida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), divulgada nesta manhã.

Ao falar sobre a saída de Ana e de Gabriel da Vila Olímpica, Ostuka reiterou que os competidores precisam comunicar aos dirigentes responsáveis a respeito de incursões fora do padrão, principalmente por questões de segurança.

Ele afirmou que só soube da saída dos atletas da Vila Olímpica por postagens feitas nas redes sociais pelo próprio casal, posteriormente apagadas. "As postagens eram totalmente não condizentes com a atual situação da missão."

O chefe da equipe de natação ainda afirmou que o desligamento de Ana Carolina foi recebido por ela sem maiores questionamentos.