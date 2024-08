No tiebreak, dupla brasileira sofre e é eliminada nas duplas do tênis

Torcedores do Brasil - Foto: Thomas SAMSON / AFP

Pela segunda rodada do torneio de tênis nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a dupla Thiago Monteiro e Thiago Wild foi eliminada para os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram. Por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, o Brasil fez um confronto equilibrado, mas nos momentos decisivos, acabou sofrendo contra os adversários, que avançaram de fase.

Vale lembrar que, apesar da eliminação no masculino, Bia Haddad e Luisa Stefani seguem vivas em busca da medalha olímpica. Na última edição, em Tóquio, o Time Brasil garantiu a medalha de bronze na categoria, representado por Stefani e Laura Pigossi.

Na eliminação, as duplas conseguiram confirmar os seus serviços até o 11° game, quando, ao sacar, Wild e Monteiro sofreram a quebra e viram os norte-americanos fecharem o primeiro set. Na parcial, os brasileiros jogaram bem, aproveitando os espaços e positivos no critério de voleio.

No retorno, os adversários voltaram com força total, quebrando o saque dos brasileiros e abrindo 3 games a zero. Entretanto, os brasileiros voltaram para o jogo e conseguiram devolver a quebra, empatando o confronto em 4x4 e levando para o tiebreak. Na última etapa, Wild e Monteiro viram os americanos crescerem, e fecharem em 7/3.