Flávia Saraiva cai no aquecimento e parte supercílio; veja imagem

Flávia durante competição - Foto: Loic VENANCE / AFP

Durante o aquecimento para a final por equipes da ginástica artística, a brasileira Flávia Saraiva sofreu uma queda. Nas assimétricas, a ginasta não conseguiu se manter no aparelho e caiu com o rosto no solo, partindo o supercílio, o que levou a um sangramento na região.

Com o ferimento, Flávia precisou de atendimento médico, levando todos a preocupação sobre a sua presença na final. No momento, um profissional da equipe questionou a saúde da mesma, que prontamente respondeu: "está tudo bem". O momento foi flagrado pela equipe de transmissão.

| Foto: Reprodução sportv

Após o susto, a brasileira se superou e retornou ao aparelho, desta vez valendo nota. Com uma apresentação elogiada pelos comentaristas, a ginasta garantiu uma nota de 13.666, aumentando a sua nota da classificatória, que ocorreu no domingo.



Além da final por equipes, Flávia Saraiva também compete na final do individual geral e da trave, que ocorre entre os dias 1° e 5 de agosto.