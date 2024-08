Uma das favoritas ao pódio, Ana Sátila garante vaga na final do Slalom

- Foto: Miriam Jeske/COB

Pela semifinal da canoagem Slalom, a brasileira Ana Sátila garantiu uma vaga na final da modalidade no C1, seguindo em busca da medalha olímpica. A canoísta terminou na 5ª colocação entre as classificadas, com o tempo de 109.88s, que somou uma penalização após bater em um dos obstáculos.

Na liderança da classificatória ficou a tcheca Gabriela Satkova, com um tempo de 105.55, seguida pela australiana Jessica Fox, com 106.88.

Na canoagem K1, que ocorreu no domingo, Ana ficou na 4ª colocação, a melhor de uma brasileira na história da modalidade. Para melhorar o feito, a brasileira volta para a água ainda nesta quarta-feira, 31, às 12h15, em busca da inédita medalha olímpica.