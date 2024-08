Marta é expulsa após chutar cabeça de jogadora espanhola; assista

Marta foi expulsa ainda no primeiro tempo - Foto: Philippe LOPEZ | AFP

A Seleção brasileira de futebol feminino está enfrentando a Espanha pela 3ª rodada do Grupo C, que vale a classificação às quartas. O Brasil precisa apenas pontuar para garantir a vaga, e para isso, não poderá contar com a camisa 10 Marta, que foi expulsa.

Nos acréscimos do primeiro tempo, a jogadora chegou atrasada em uma dividida com a espanhola Olga Carmona e acabou chutando a cabeça da adversária. Imediatamente, o árbitro da partida deu o cartão vermelho para a brasileira, que foi expulsa de forma direta.

Após a decisão, a camisa 10 chorou no local, já que, em caso de classificação do Brasil, perderá as quartas de final. Vale lembrar que, no início do ano, Marta informou que esta será a sua última competição vestindo a camisa da Seleção Brasileira



Brasil e Espanha estão empatando em 0x0. A partida está no intervalo.

Veja o lance que resultou na expulsão: