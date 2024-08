Tênis: Bia Haddad e Luisa Stefani são eliminadas nas duplas

Beatriz Haddad e Luisa Stefani em Paris 2024 - Foto: Gaspar Nóbrega | COB

A dupla brasileira formada por Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani foi eliminada nesta quarta-feira, 31, no torneio feminino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, resultado que encerrou as chances de medalhas para o Brasil no tênis.

As brasileiras perderam para as britânicas Katie Boulter e Heather Richardson por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4 em 1 hora e 36 minutos de partida pela segunda rodada da competição. Bia e Luisa haviam estreado na segunda-feira, 29, com vitória por 2 a 0 sobre as chinesas Yuan Yue e Zhang Shuai.

O Brasil também havia sido eliminado nos demais torneios do tênis em Paris. No simples, Laura Pigossi, Thiago Wild e Thiago Monteiro foram derrotados logo na estreia, enquanto Bia Haddad caiu na segunda rodada.

Na terça-feira, 30, as duplas masculina (Wild/Monteiro) e mista (Stefani/Wild) também se despediram. Luisa Stefani conquistou a inédita medalha de bronze nas duplas femininas em Tóquio 2020 jogando ao lado de Laura Pigossi. Foi a primeira medalha olímpica no tênis vencida pelo Brasil na história.