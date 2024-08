Dupla brasileira estreia com vitória e avança à 2ª rodada do tênis

Bia e Luisa comemorando - Foto: Gaspar Nóbrega /COB

Na estreia, a dupla brasileira Bia Haddad e Luisa Stefani conseguiram vencer sem dificuldades as chinesas Yue Yuan e Shuai Zhang, avançando à segunda rodada do torneio de tênis. O resultado foi de 2 sets a 0, com parciais de um duplo 6/4 a favor da equipe verde e amarela.

No primeiro set, as brasileiras demonstraram ansiedade no início e chegaram a ficar atrás no placar, com possibilidade de 5/3. Entretanto, em ótima jogada, Bia e Luísa não deixaram espaço e empataram em 4/4. Com a confiança no alto, a dupla voltou a quebrar o serviço adversário e fechar o set.

No retorno para a segunda parcial, as brasileiras controlaram o duelo, conseguindo novas quebras e forçando poucos erros. Assim, aplicaram novamente um 6/4 no set, garantindo a classificação na segunda rodada. À parte do jogo, a torcida brasileira foi um fator determinante para o resultado, cantando e gritando, o que deu um gás a mais para a dupla vencedora.

Vale lembrar que, na última edição dos Jogos Olímpicos, em Tóquio-2020, a tenista Luísa Stefani, em dupla com Laura Pigossi, venceu a disputa do bronze e somou mais uma medalha ao Time Brasil, que terminou com 21 no quadro de medalhas.