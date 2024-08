Brasileiro comete erro grave e está fora da decisão na canoagem slalom

Pedro Gonçalves durante descida na canoagem - Foto: Olivier MORIN / AFP

O brasileiro Pedro Gonçalves foi eliminado nas semifinais da canoagem slalom, categoria k1, após erro gravíssimo. Na manhã desta quinta-feira, 1, o atleta voltou às águas para disputar uma vaga na final da modalidade, mas teve o seu sonho interrompido após toques nos obstáculos e punição de 50s por pular uma porta.

Ao todo, o tempo de Pepê foi concluído em 147.09s, com três penalidades de dois segundos por toque na baliza, nas portas 3, 5 e 18, e mais uma penalidade gravíssima. Assim, encerrando a participação na 20ª posição da classificação geral.

Leia mais:

Alcaraz avança à semifinal do tênis em Paris; Zverev é eliminado

Por unanimidade, baiana é eliminada na sua estreia no boxe

Conheça Yusuf Dikec, atirador turco que viralizou após ser prata nas Olimpíadas

Apesar da eliminação, o brasileiro ainda sonha com a medalha olímpica, já que compete no caiaque cross. Pepe destacou a necessidade mudar o foco o mais rápido possível para absorver tudo isso e ir para a próxima categoria com pensamento positivo.

“No começo eu tive um toque, sabia que com um toque seria muito difícil entrar. Tive outras duas penalidades. Até o final da prova, eu sabia que se não arriscasse eu não teria a chance de entrar na final e é isso que eu fiz, eu arrisquei na última baliza e tanto que sem penalidade última penalidade de 50 acredito que eu entraria. (...) Eu dei o meu melhor hoje, infelizmente perdi de novo por conta das penalidades. Agora é levantar a cabeça porque a gente tem pouco tempo pra virar a chave, entrar no cross com tudo e colocar toda essa raiva em jogo. O caiaque cross permite você cerrar os dentes e colocar toda a raiva na remada", disse o brasileiro.

As classificatórias do cross iniciam nesta sexta-feira, 2, com Pedro e Ana Sátila. A partir das 10h30, ocorrerão as descidas Contrarrelógio Masculino. E às 12h30, as descidas Contrarrelógio Feminino.