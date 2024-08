Por unanimidade, baiana é eliminada na sua estreia no boxe

Bárbara Santos foi derrotada na estreia - Foto: MOHD RASFAN / AFP

A baiana Bárbara Santos fez a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na manhã desta quinta-feira, 1. Na categoria até 66kg, a pugilista foi derrotada por Chen Nien-Chin, de Taipé, em decisão unânime (5-0) e está eliminada da competição.

Atual campeã do Pan-Americano, Bynha, como é carinhosamente chamada, nasceu em Salvador e, sem atletas na família, superou os desafios e alcançou o maior palco do esporte: as Olimpíadas. De família humilde, a baiana agradeceu pelo carinho e torcida dos brasileiros, já projetando a participação nos Jogos de Los Angeles, em 2028: "É logo ali", disse ela.

No confronto, a atleta adversária, ex-campeã do mundo, foi mais agressiva, aplicando golpes certeiros, sem permitir a reação da pugilista do Time Brasil. Com mais intensidade, a taipei chinesa convenceu todos os juízes, vencendo os três rounds.



"Eu sinto que eu dei o meu melhor e isso me deixa com o coração muito mais aliviado, porque eu sei que o resultado foi por puro mérito dela, não fui eu que facilitei. (...) É um sentimento de dever cumprido, porque todos esses anos que eu estou na seleção. Na minha carreira de atleta, eu sei o quão difícil foi e eu sei dos meu resultados positivos, que eu venho me dedicando e não foi por falha minha", avaliou a baiana.

Além de Bárbara, o boxe olímpico contou com mais quatro baianos. Na estreia, Tati Chagas também sofreu a derrota e foi eliminada, já Wanderley Pereira, Keno Marley e Bia Ferreira seguem com o sonho do pódio vivo.