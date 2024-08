Swing baiano: Bia Ferreira comemora vitória com pagodão; veja vídeo

- Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Classificada às semifinais dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a baiana Beatriz Ferreira já tem, ao menos, a medalha de bronze garantida, se tornando a primeira pugilista brasileira com dois pódios olímpicos. Assim, com o nome na história, nada melhor do que comemorar o resultado ao som do pagode baiano, não?

Ao derrotar a holandesa Chelsey Clinch, por unanimidade, a pugilista do Time Brasil fez, novamente, uma dancinha da vitória, dessa vez ao som de 'Bloquinho da agonia 2.0', da banda 'Os Africanos'. Ao ser questionada sobre a origem da dança, Bia disse que queria homenagear a Bahia.

Veja o vídeo:

Agora, em busca da final, a baiana enfrentará a irlandesa Kellie Harrington, algoz da final da última edição dos Jogos, em Tóquio-2020, quando Bia ficou com a medalha de prata. A chance de revanche será no próximo sábado, às 17h08.



Além de Bia Ferreira, a disputa ainda conta com mais três baianos. Na estreia, Keno Marley e Wanderley Pereira venceram e garantiram a vaga nas quartas de final, ficando a uma vitória da medalha olímpica. No mesmo sonho, Bárbara Santos ainda aguarda pela sua estreia, que será nesta quinta-feira, 1, às 11h18.