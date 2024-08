Líder do ranking, dupla brasileira perde mais uma e vai à repescagem

André e George em partida da Olimpíada - Foto: Thomas SAMSON / AFP

Dupla número 1 do mundo, André e George foram derrotados na 3ª rodada do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Contra Partain e Benesh, dos Estados Unidos, os brasileiros saíram atrás e empataram, mas foram derrotados no tie-break, com parciais de 17 x 21, 21 x 14 e 8 x 15.

Com o resultado, a dupla do Time Brasil soma duas derrotas e uma vitória, somando quatro pontos e encerrando a primeira fase da competição na 3ª colocação. Assim, vão à repescagem em busca de uma vaga no mata-mata, tentando voltar a vencer e confirmar o favoritismo anterior.

Cientes da situação, André e George aguardam as definições dos outros grupos para conhecerem os adversários da próxima fase. Os confrontos devem acontecer entre os dias 3 e 4 de agosto.

No duelo, a dupla norte-americana foi superior no primeiro set, aproveitando os espaços e erros não forçados dos brasileiros, fechando a parcial em 21/17. Na volta, assumindo o lapso de 'melhores do mundo', André e George retomaram a confiança e cresceram no jogo, colocando a bola na área adversária e fechando o 2° set em 21/14.

Entretanto, mesmo embalados pelo bom momento, os brasileiros não conseguiram aproveitar as chances adversárias e sofreram no tie-break, vendo os adversários assumirem a ponta e colocarem sete pontos de vantagem. Ao fim, Partain e Benesh confirmaram o saque e fecharam o serviço em 15x8.