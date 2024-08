Medalhista olímpica cai na estreia, chora e abraça repórter; vídeo

Mayra Aguiar durante luta - Foto: Miriam Jeske/ CBJ

Três vezes medalhista olímpica, a judoca Mayra Aguiar estreou nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na manhã desta quinta-feira, 1, mas acabou caindo na primeira rodada. Contra a italiana Bellandi, na categoria de 78kg, a brasileira sofreu um waza-ari no golden score e encerrou o sonho do tetra.

Após o resultado, a tricampeã mundial foi entrevistada pela equipe do Sportv e se emocionou durante a fala. Avaliando o desempenho, Mayra disse que ainda não aprendeu o estilo de jogo da adversária e se mostrou bastante frustrada pelo resultado. No momento da emoção, a judoca recebeu palavras de conforto do repórter, que também foi abraçado.

Veja o momento:

Além dela, o brasileiro Leonardo Gonçalves foi derrotado por Dzhafar Kostoev, na categoria de 100kg masculino. No tempo regulamentar, os judocas ficaram no empate em 1x1, com ambos encaixando waza-ari. Entretanto, no golden score, o atleta dos Emirados Árabes voltou a pontuar e venceu a luta.

Vale lembrar que o Brasil já soma duas medalhas na modalidade, prata com William Lima e bronze com Larissa Pimenta.