Conheça Yusuf Dikec, atirador turco que viralizou após ser prata nas Olimpíadas

Nos últimos dias, a foto de Yusuf Dikec mirando enquanto participava da competição de tiro esportivo nas Olimpíadas de Paris viralizou nas redes sociais. O motivo? Ele conseguiu conquistar a medalha de prata mesmo dispensando o uso de equipamentos especiais, como Viseira, protetor auditivo e lunetas, que foram usados pelos seus adversários.

O estilo descontraído de Yusuf Dikec serviu para que ele 'virasse meme'. O atirador turco está na sua quinta Olimpíada (Pequim-2008, Londres-2012, Rio-2016 e Toquio-2020). A prata em Paris, no entanto, foi sua primeira medalha.

Yusuf Dikec tem 51 anos, é formado em Educação Física pela Universidade de Gazi e integrou a Academia da Gendarmaria (a força militar turca que também desempenha funções atribuídas à polícia. Ele virou sargento aos 21 anos e dois anos depois foi indicado à Jandarma Gücü, a equipe esportiva das Forças Armadas do país.

No tiro esportivo, o turco foi bicampeão mundial na disputa de pistola padrão 25 metros e na pistola central de fogo de 25 metros. O sargento aposentado também é sete vezes campeão europeu.

No ano passado foi prata no individual e na equipe com a pistola de ar 10 metros. Por equipe ele conquistou a sua medalha em Paris.

insane aura



51-yr old Yusuf Dikec of Turkey shows up to the Olympics for shooting without special lenses…



without ear protection…



hand in his pocket & both eyes open…



and casually takes home a silver medal pic.twitter.com/qRB3kwRZmz