Após medalha inédita, atleta da Marcha Atlética faz forte desabafo

O brasileiro Caio Bonfim conquistou a medalha de prata na prova de marcha atlética de 20 km dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, realizada durante a madrugada desta quinta-feira, 1. O equatoriano Daniel Pintado levou a medalha de ouro, completando a prova em 1h18min55s. Bonfim chegou logo em seguida, com o tempo de 1h19min09s. O pódio foi completado pelo espanhol Álvaro Martín, que garantiu o bronze com 1h19min11s.

Após a conquista, Bonfim celebrou a inédita medalha para a marcha atlética brasileira e fez questão de dividir os louros com sua mãe, que também é sua treinadora e ex-atleta. Em suas declarações, ele falou sobre o preconceito enfrentado no esporte e a trajetória até a medalha olímpica.

“Todo mundo um dia viu a marcha atlética e achou estranho. Eu, não, porque era a profissão da minha mãe. Cresci com isso, era normal. Ela fez índice para Atlanta-1996, mas teve mudança de critério e ela não foi. Em Londres, falei para ela: 'Quem disse que você não foi para as Olimpíadas?'. Hoje, estamos em nossa quarta Olimpíadas e posso dizer para ela: 'Somos medalhistas olímpicos'. Não estou acreditando. Obrigado a todos, é muita gente que a gente representa aqui. Foi com muita raça, nessa prova não estamos brincando de rebolar, somos uma potência, somos medalhistas olímpicos”, afirmou Bonfim em entrevista à TV Globo.

“Foi difícil desde o dia que eu fui marchar na rua pela primeira vez e fui xingado, e falei para o meu pai que havia decidido ser marchador. E ali eu larguei para esse dia. São quatro Olimpíadas. Terminei carregado em uma cadeira de rodas em 2012. E agora sou medalhista olímpico. Esse momento é eterno. Tem que ter muita coragem para viver de marcha atlética, não é fácil. Mas valeu a pena pagar o preço. Hoje eu pude falar para os meus pais 'nós somos medalhistas olímpicos'”, revelou o atleta à Cazé TV.



Bonfim também fez uma reflexão sobre o esporte no Brasil: "Costumo dizer que o Brasil tem dois esportes: o futebol e o outro que está ganhando. Se quer aparecer tem que estar nesse outro que está ganhando. Agora, somos medalhistas, tomara que essa medalha possa abrir portas e ter mais investimento. Projeto bom é o que dá oportunidade, e essa medalha dá oportunidade para quem quer fazer marcha atlética e viver dela”.

