Natação: Brasil volta à final do revezamento 4x200m após 20 anos

Na primeira bateria do revezamento 4x200m livre nas Olimpíadas de Paris, o Brasil conquistou o segundo lugar com o tempo de 7min52s81, apenas um décimo de segundo acima do recorde sul-americano, de 7min52s71, estabelecido no Campeonato Mundial de Doha 2024.

Na classificação geral, as mulheres se classificaram para a final, que será disputada no período da tarde, em 5º lugar. A ultima final olimpica do revezamento 4x200m livre aconteceu em Atenas 2004, há 20 anos.

Após a prova, Stephanie Balduccini, falou um pouco sobre o revezamento: "Cada vez que a gente nada, nós ficamos mais unidas (a equipe). No ano que eu nasci, nós participamos pela última vez, e agora, 20 anos depois, eu posso participar da final pelo Brasil de novo".



A equipe brasileira foi composta por Maria Fernanda Costa, que abriu a prova com um tempo de 1min56s89. Em seguida, Stephanie Balduccini nadou sua parte em 1min57s93, enquanto Maria Paula Heitmann completou a distância em 1min59s43. Gabrielle Roncatto finalizou a prova com 1min58s56, quase alcançando a equipe dos Estados Unidos, que venceu a bateria com 7min52s71.