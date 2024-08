É PRATA! Brasileiro fica na 2ª posição da marcha atlética de 20km

Caio Bonfim comemorando medalha de prata - Foto: Wagner Carmo/CBAt

O brasileiro Caio Bonfim conquistou a medalha de prata na marcha atlética de 20 km dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, em uma prova vencida pelo equatoriano Daniel Pintado nesta quinta-feira. O medalhista de ouro completou a prova em 1h18:55, seguido por Bonfim (1h19:09) e o espanhol Álvaro Martín (1h19:11), que levou o bronze e completou o pódio.

Esta é a quinta medalha do Brasil em Paris-2024, a segunda de prata. Anteriormente, Larissa Pimenta, Rayssa Leal e a equipe da ginástica artística conquistaram o Bronze, enquanto William Lima ficou com a prata.

Caio Bonfim, de 33 anos, conseguiu o maior resultado de sua carreira, depois de conquistar duas medalhas de bronze em Mundiais de Atletismo (2017, 2023). Após o resultado, o brasileiro destacou a superação, fazendo história e deixando para trás os últimos anos.

"Em Londres sai de cadeira de rodas, em 2016, em casa, fui quarto, em Tóquio 13º e hoje consegui a prata, um sabor especial. Estou muito feliz. Paris agora faz parte da minha história, Brasil é mais uma medalha. (...) Quando fui 13º em Tóquio, eu sentei comigo mesmo e falei: é isso mesmo que você pode fazer? Ficar entre os 10 primeiros do mundo é lindo, maravilhoso, tenho muito orgulho... mas você pode mais. E eu fiz um compromisso comigo", disse o atleta em entrevista à Cazetv.

Daniel Pintado, 29 anos, conquistou a primeira medalha do Equador em Paris-2024, o sexto pódio na história olímpica do país. Os atletas da marcha terão uma segunda prova nos Jogos de Paris com o revezamento misto, uma novidade do atletismo nesta edição olímpica, que acontecerá no dia 7 de agosto.