No susto, Brasil se classifica e encara anfitriãs no futebol feminino

As quartas de final do futebol feminino de Paris 2024 foram definidas nesta quarta-feira, 31. Após derrota para a Espanha, com direito a expulsão da Rainha Marta, o Brasil avançou como uma das duas melhores terceiras colocadas graças à derrota da Austrália por 2 a 1 para os líderes do Grupo B, os Estados Unidos, em Marselha, no encerramento da chave.

Ambos terminaram com três pontos, mas as brasileiras ficaram com melhor saldo de gols que as australianas. A Espanha terminou a primeira fase como líder e 100% de aproveitamento em sua histórica estreia nos Jogos Olímpicos.

Nas quartas de final, as espanholas enfrentam a Colômbia, terceira melhor colocada do Grupo A após perder em Nice para as canadenses, atuais campeãs olímpicas. O Canadá, que foi sancionado por espionar um treino da Nova Zelândia antes do torneio e perdeu seis pontos, venceu seus três jogos e conseguiu se classificar.

O Japão, que derrotou a Nigéria por 3 a 1 em partida disputada simultaneamente em Nantes, ficou com o segundo lugar na chave e buscará uma vaga nas semifinais contra o líder do Grupo B, os Estados Unidos, quatro vezes campeões olímpicos.

Quartas de final do futebol feminino em Paris 2024:

10h - Estados Unidos x Japão, em Paris

12h - Espanha x Colômbia - em Lyon

14h - Canadá x Alemanha - em Marselha

16h - França x Brasil - em Nantes