Hugo Calderano vence mais uma e alcança feito inédito no tênis de mesa

Hugo comemorando - Foto: Alexandre Loureiro/COB

O mesatenista Hugo Calderano venceu mais uma nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e se tornou o primeiro brasileiro a ir à semifinal na competição. Contra o sul-coreano Jang Woojin, o atleta venceu sem dificuldades, aplicando um sonoro 4 sets a 0, com parciais de 11/4, 11/7, 11/5 e 11/6.

O resultado coloca Hugo em uma posição nunca antes vista por um brasileiro, na semifinal de uma Olimpíada. Para a próxima fase, o mesatenista enfrentará o vencedor do duelo entre o sueco Truls Moregard (26º do ranking) e o egípcio Omar Assar (22º), que se enfrentam nesta tarde.

Em busca da vaga, Hugo começou o duelo com força total e abriu vantagem, chegando ao set point em 10 a 3 e, após bela jogada, fechando o primeiro set em 11 a 4. No segundo game, Hugo acertou uma devolução potente e marcou 11 a 7.

No terceiro set, o sul-coreano até melhorou, mas novamente viu Hugo recuperar a vantagem, vencendo mais uma após fechar a terceira parcial em 11 a 5. Ao fim, mantendo o equilíbrio e controlando o jogo, o brasileiro se manteve com ótimos saques e devoluções, encerrando o duelo em 11/6.

Esta é a terceira participação olímpica de Hugo, que alcançou as oitavas de final no Rio-2016, terminando em nono lugar, igualando o melhor resultado do Brasil até então na modalidade. Na edição seguinte, em Tóquio-2020, o carioca superou a própria marca ao atingir a fase de quartas de final, acabando na quinta posição. Agora, em Paris-2024, já está garantido entre os quatro primeiros.