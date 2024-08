Brasil volta a perder e agora não depende só de si para classificar

Confronto entre Brasil e Holanda - Foto: Aris MESSINIS / AFP

A Seleção Brasileira de handebol feminino voltou a perder nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e agora não depende só de si para classificar às quartas de final. Contra a Holanda, as Leoas sofreram e perderam por 31 a 24 na 4ª rodada do grupo B.

Anteriormente, o Time Brasil venceu a Espanha, perdeu para a Hungria e para a França, conseguindo somar três pontos até o momento. Apesar das derrotas, a Seleção ainda pode sonhar com a classificação, basta vencer Angola e torcer para uma combinação de resultados, sobretudo em saldo de gols.

"A gente sabia que seria um jogo duro. Demos o nosso melhor, mas o importante agora é pensar no jogo contra Angola. Hoje, elas souberam aproveitar os nossos erros e a gente não levou bem. Agora é olhar para Angola. Sabíamos que seria difícil avançar mesmo com a vitória hoje", disse a capitã Bruna de Paula.

A partida começou equilibrada, com as duas equipes se alternando no placar, mas as brasileiras não conseguiram manter o ritmo e desperdiçaram muitas chances, vendo as holandesas abrirem vantagem de 4 gols com um impressionante aproveitamento de mais de 70% de chutes convertidos. Ao fim da primeira etapa, o Brasil ainda conseguiu evitar um disparo da Holanda no placar, que terminou 17 a 13 para as adversárias.

No segundo tempo, as brasileiras aumentaram a pressão defensiva, o que teve certo efeito, de início. Mas a pivô Tamires acabou sendo expulsa por falta antidesportivo e logo as holandesas encontraram maneiras de se impor para aumentar a vantagem para 6 gols (25 a 19). O técnico Cristiano Rocha pediu tempo e o Brasil voltou melhor, chegando a diminuir a vantagem para 4 gols (26 a 22), mas a Holanda novamente tomou as rédeas da partida e fechou o jogo em 31 a 24.