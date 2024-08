Alcaraz avança à semifinal do tênis em Paris; Zverev é eliminado

Carlos Alcaraz comemorando - Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Um dia depois da eliminação nas duplas com Rafael Nadal, o espanhol Carlos Alcaraz se classificou para a semifinal da chave de simples do torneio olímpico de tênis dos Jogos de Paris ao vencer o americano Tommy Paul nesta quinta-feira, 1.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (9/7), em uma hora e 59 minutos na quadra Philippe Chatrier de Roland Garros.

O duelo começou equilibrado até que o espanhol conseguiu uma quebra com uma devolução nos pés de Paul para abrir 4-2, o suficiente para manter a vantagem e fechar a parcial em 6-3.

Leia mais:

Swing baiano: Bia Ferreira comemora vitória com pagodão; veja vídeo

Conheça Yusuf Dikec, atirador turco que viralizou após ser prata nas Olimpíadas

Por unanimidade, baiana é eliminada na sua estreia no boxe

No segundo set o panorama foi bem diferente, com o americano abrindo 3-0 depois de quebrar o saque de Alcaraz no segundo game, mas o atual campeão de Roland Garros e Wimbledon reagiu e levou a decisão para o tie break, no qual se impôs para selar a vitória.

Para conhecer seu adversário na semifinal, Alcaraz agora aguarda o resultado do duelo entre o norueguês Casper Ruud e o canadense Felix Auger-Aliassime, que entram em quadra ainda nesta quinta-feira.

Do outro lado da chave, o alemão Alexander Zverev, ouro nos Jogos de Tóquio em 2021, ficou fora da disputa de medalhas ao ser eliminado nas quartas de final pelo italiano Lorenzo Musetti.

Musetti fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 7-5, em duas horas e quatro minutos.

O italiano vai lutar por uma vaga na final olímpica com o vencedor do confronto entre o sérvio Novak Djokovic e o grego Stefanos Tsitsipas, também nesta quinta-feira.