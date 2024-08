Treinador da Austrália se revolta com nadador chinês: "Não é real!"

pódio dos 100m livre masculino - Foto: Manan VATSYAYANA / AFP

Na manhã desta quinta-feira, 1, ocorreu a final dos 100m livre dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, com o chinês Pan Zhanle garantindo o ouro, ao percorrer o percurso com um tempo de 46s40. O resultado chamou atenção de todos, que teve como destaque o vencedor chegando com 1s08 à frente do segundo colocado, o australiano Kyle Chalmers.

Neste contexto, o treinador da equipe de natação da Austrália afirmou estar bravo pelo resultado, declarando que a conquista não seria "humanamente possível". Através das suas redes sociais, Brett Hawke repostou uma publicação, demonstrando todo o seu desgosto pela vantagem de 'um corpo', que o chinês colocou.

"Eu vou ser honesto. Eu estou bravo por uma série de razões. Olha, meus amigos são os mais rápidos nadadores da história, de Antony Irwin, Alexander Popov, Gary Hall Jr, até King Kyle Chalmers. Eu conheço essas pessoas intimamente. Eu os estudei por 30 anos. (...) Isso não é humanamente possível, ok? Então não me venda isso, não me enfie isso goela abaixo. Não é real!", apontou o treinador.



Na fala, Hawke, que já treinou o brasileiro Cesar Cielo, não parece entender a dominância de Zhanle, tendo em vista que nunca aconteceu nada parecido na natação dos 100m. Além da medalha de ouro, o chinês também bateu o recorde mundial, que era de 46s80.

Entretanto, apesar do descontentamento do treinador, o nadador australiano, que ficou com a medalha de prata, não reclamou sobre a atuação do adversário. Em fala, Chalmers declarou confiar na integridade do esporte.



"Faço tudo o que posso para vencer a corrida e confio que todos farão o mesmo que eu, permanecendo fieis à integridade do esporte. Eu confio que ele merece essa medalha de ouro", disse o australiano.