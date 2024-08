É BRONZE! Em vitória heroica de Rafa Silva, Brasil vence no judô

- Foto: Miriam Jeske/COB

Na disputa por equipes do judô, a Delegação Brasileira conquistou mais uma medalha, a quarta da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Em um duelo emocionante, os brasileiros abriram 3x1 contra os italianos, mas sofreram o empate e, após sorteio, foi a vez da campeã olímpica Rafa Silva decidir, que conseguiu um waza-ari com poucos segundos de combate.

Abrindo a disputa de equipes, Rafael Macedo derrotou o italiano no ippon com 14 segundos de golden score, após uma disputa dura. Na sequência, foi a vez da campeã olímpica Bia Souza entrar no tatame, que derrotou a adversária italiana por uma imobilização sem dificuldade.

Com 2x0 aberto, Leonardo Gonçalves não soube aproveitar os espaços e acabou sofrendo waza-ari no golden score. Para melhorar a campanha, Rafa Silva entrou e não tomou conhecimento da adversária italiana, vencendo por waza-ari e imobilização, abrindo 3x1.

Porém, para conquistar a medalha, o caminho não foi nada fácil. Apesar da vantagem, o Brasil sofreu nas duas lutas seguintes, deixando os italianos empatados em 3x3. Desta maneira, o confronto do desempate seria decidido no sorteio, caindo o nome da histórica Rafaela Silva.

| Foto: Miriam Jeske/COB

Rafa, que havia perdido a semifinal na sua categoria, chegou com foco total e ainda mais vontade para conquistar entre as equipes. A judoca demonstrou isso com pouco menos de um minuto de combate, aplicando um waza-ari e conquistando a quarta vitória do Brasil.



Esta já é a edição mais vencedora do judô em Jogos Olímpicos, que agora conquistou a sua quarta medalha. Anteriormente, William Lima foi à final e garantiu a prata, enquanto Larissa Pimenta ficou com o bronze. Por fim, a primeira medalha de ouro do Brasil veio com Bia Souza, nesta sexta-feira, 1, após derrotar Raz Hershko, de Israel.