É OURO!!! Brasileira Beatriz Souza é campeã no judô

Bia Souza é campeã olímpica na categoria 78kg do campeã

Beatriz Souza é campeã do judô na categoria 78kg. A brasileira foi campeã em cima Raz Hershko, de Israel, e subirá ao lugar mais alto do pódio. Este é o primeiro ouro da Delegação Brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

"Eu sou campeã olímpica!", disse Bia após o resultado.

Na sua primeira participação olímpica, a brasileira deixou pelo caminho a argentina Izayana Marenco, nas oitavas, a sul-coreana Hayun Kim, nas quartas, e a francesa Romane Dicko, número 1 do ranking mundial. Assim, se tornando a primeira representante do Brasil a ser campeã no peso-pesado.

Após o grande resultado, a campeã olímpica foi entrevistada pela equipe de reportagem do Sportv, que emocionou a judoca ao colocá-la em uma ligação de vídeo com a família, que não pode estar presente nos Jogos.

"Eu consegui. Deu certo, mãe! Pai, eu consegui, eu consegui! Foi pela vó, é para a vó, mãe. Eu amo vocês, mais do que tudo", disse Bia Souza após a conquista.

"Só fiz o que a gente vinha treinando todos dias. Quando eu falo que é uma vida por um dia é verdade. A gente abdica de tanta coisa para chegar até aqui. E quando a gente conquista isso, traz a medalha. É campeã olímpica. Faz tudo isso valer a pena. Abrir mão de tudo que eu abri. Valeu muito a pena", disse a judoca.

Foto: Alexandre Loureiro/COB

Bia é treinada pela ex-judoca Sarah Menezes, que foi campeã nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, se tornando a primeira da história a conquistar o ouro como atleta e treinadora.



Vale lembrar que, nesta edição, o Time Brasil já soma duas medalhas com o judô. No primeiro dia de competição, William Lima foi à final e garantiu a prata, enquanto Larissa Pimenta ficou com o bronze. Assim, com a soma de três medalhas, essa já é a melhor campanha do judô na história da competição.