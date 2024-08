FINALISTA! Bia Souza vence semifinal e já garante medalha olímpica

Bia Souza vence e vai à final - Foto: Alexandre Loureiro/COB

O Brasil já tem mais uma medalha garantida nos Jogos Olímpicos de Paris-2024! A judoca Beatriz Souza, da categoria +78kg, disputou a semifinal contra a francesa Romane Dicko, número 1 do ranking mundial, e venceu por ippon no golden score. Assim, garantiu vaga na final e estará presente no pódio.

Na decisão, Bia enfrentará Raz Hershko, de Israel, que avançou à final após aplicar um ippon com poucos segundos de luta contra a turca Kayra Ozdemir. O combate será ainda hoje, na parte da tarde, valendo a medalha de ouro, esta que o Time Brasil ainda busca a primeira.

Esta é a primeira edição da brasileira finalista, que derrotou a argentina Izayana Marenco, nas oitavas, e a sul-coreana Hayun Kim, nas quartas, ambas com ippon.

Para avançar de fase, Bia fez uma ótima luta, tentando ser mais agressiva contra a francesa, que tinha a torcida ao seu favor. Apesar do bom momento, não conseguiu vencer no tempo regulamentar e levou a luta ao golden score. Nos minutos iniciais, conseguiu avançar e converteu um ippon sofrido.

Vale lembrar que, nesta edição, o Time Brasil já soma duas medalhas com o judô. No primeiro dia de competição, William Lima foi à final e garantiu a prata, enquanto Larissa Pimenta ficou com o bronze.