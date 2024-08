Em campanha inédita, Hugo Calderano é derrotado e vai buscar o bronze

Hugo Calderano durarante semifinal - Foto: Luiza Moraes/COB

O mesatenista Hugo Calderano, primeiro brasileiro a avançar à uma semifinal de Jogos Olímpicos, disputou uma vaga na final na manhã desta sexta-feira, 2, mas acabou sendo derrotado por 4x2 para o sueco Truls Moregard. Em parciais de 10/12, 15/17, 11/7, 7/11, 12/10 e 8/11, o atleta não conseguiu controlar os ataques do adversário e acabou sendo eliminado da disputa pela ouro.

Apesar do resultado, Hugo ainda segue em busca da medalha olímpica, já que disputa a medalha de bronze. O duelo será contra o francês Felix Lebrun, no domingo, 4.

Esta é a terceira participação do mesatenista em Jogos, que caiu nas oitavas no Rio-2016, avançou às quartas em Tóquio-2020 e agora bateu o recorde nacional, que já era dele, podendo conquistar o primeiro pódio brasileiro da modalidade.



"Eu tentei me adaptar ao estilo de jogo dele, que usa muitas variações, é diferente de qualquer um outro do mundo. Ele jogou em um nível muito alto. Não estive no meu melhor e ele mereceu vencer", avaliou Hugo ao Sportv.