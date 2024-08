Classificado! Com combinação de resultados, Brasil avança às quartas

- Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP

A Seleção brasileira de baquete está nas quarta de final dos Jogos Olímpico de Paris-2024. Após derrotar o Japão na manhã desta sexta-feira, 2, por 102 x 84, o Brasil se garantiu entre os oito melhores do mundo em um combinação de resultados.

Na sequência da vitória brasileira, a Grécia venceu a Austrália pelo placar de 77 x 71, com seis pontos de diferença, o que manteve a amarelinha em vantagem no saldo de pontos. Enquanto o Brasil tem quatro pontos e -7 no desempate, a seleção grega soma a mesma pontuação, as -8.

Desta maneira, agora o Time Brasil aguarda o confronto entre Sérvia e Sudão do Sul para saber se classifica com a 1ª ou 2ª melhor campanha de terceiro lugar. Em caso de derrota da seleção africana, que ainda não venceu na competição, os brasileiros vão como os melhores entre os terceiros classificados.