Estrelas do Manchester City posam com camisa do Bahia

Pep Guardiola cumprimenta Carlinhos Brown - Foto: Divulgação | EC Bahia

Após a vitória por 4 a 1 sobre o Ipswich Town neste sábado, 24 de agosto, os jogadores do Manchester City tiveram um momento especial de celebração. Como parte do 'Bahia Day', evento que celebra a conexão entre o Esporte Clube Bahia e o Manchester City, craques do time inglês receberam presentes do clube baiano.

Estrelas como Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Jack Grealish e Kyle Walker posaram com a camisa do Bahia e ganharam bonés personalizados do Tricolor de Aço. A ação reforça a ligação entre os dois clubes e promove a identidade do Bahia no cenário internacional.

O técnico Pep Guardiola também participou da comemoração, aparecendo ao lado do cantor Carlinhos Brown, ícone da música brasileira e torcedor do Bahia. Ilkay Gündogan, que retornou para o clube nesta temporada, soltou um "Bora, Bahêa" em um vídeo divulgado nas redes sociais do Tricolor.

Assista: