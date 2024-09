Ingressos para Bahia x Flamengo estão disponíveis; veja como comprar

COPA DO BRASIL

Bahia e Flamengo pelo Brasileirão 2023 - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

O primeiro dos dois jogos decisivos entre Bahia e Flamengo será realizado na próxima quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova, às 21h30. O duelo é válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A venda dos ingressos para a decisão já está aberta.

Neste sábado, 24, as vendas são exclusivas para sócios, que podem garantir o ingresso pela internet, com 50% de desconto, ou pelos pontos de venda externos, com promoção de 30%. No domingo, 25, a comercialização será exclusiva para os sócios Esquadrão da Sorte.

Torcida visitante e público geral podem adquirir ingressos a partir das 10h de segunda-feira, 26. Todos os pontos de venda aceitam pagamento por meio de Pix. A bilheteria da Arena Fonte Nova é a única que aceita pagamentos em dinheiro.

Tabela de preço dos ingressos para Bahia e Flamengo | Foto: Divulgação | EC Bahia

Antes de enfrentar o Flamengo, o Bahia entra em campo neste domingo para enfrentar o Botafogo, às 16h, na Arena Fonte Nova. O jogo é válido pela 24ª rodada do Brasileirão.

Confira a programação completa:

SÁBADO (24) – Exclusivo para Sócios

Internet – a partir das 10h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping Bela Vista: 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 10h às 22h

DOMINGO (25) – Esquadrão da Sorte

Internet – a partir das 10h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 10h às 21h

Loja do Bahia Shopping Bela Vista: 10h às 21h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 10h às 21h

SEGUNDA-FEIRA (26) – Público geral

Internet – a partir das 10h (mandante e visitante)

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping Bela Vista: 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 10h às 22h

Arena Fonte Nova:

- Bilheteria Sul: 10h às 16h

- Bilheteria Leste (torcida visitante): 10h às 16h

TERÇA-FEIRA (27)

Internet – 24h (mandante e visitante)

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping Bela Vista: 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 10h às 22h

Arena Fonte Nova:

- Bilheteria Sul: 10h às 16h

- Bilheteria Leste (torcida visitante): 10h às 16h

QUARTA-FEIRA (28) – Dia do jogo

Internet – até 21h30 (mandante e visitante)

Arena Fonte Nova:

- Bilheteria Sul: 10h às 22h30

- Bilheteria Norte: 18h30 às 22h30

- Bilheteria Leste (torcida visitante): 18h30 às 22h30