Em “dia de Bahia”, Manchester City vence sob bênção de Carlinhos Brown

Brown abençoou jogadores do Manchester City antes do jogo - Foto: Reprodução | X do E. C. Bahia

Em meio às comemorações do “Bahia Day” (Dia do Bahia) em Manchester, o City venceu seu segundo jogo na Premier League e assumiu a liderança da competição na segunda rodada. No seu Etihad Stadium, a equipe aplicou uma goleada de 4 a 1 no Ipswich e superou no saldo de gols as outras equipes com seis pontos no campeonato inglês.

Antes da partida, os jogadores do Manchester City foram recebidos com uma chuva de pétalas pelo artista baiano Carlinhos Brown, que estava no local como parte das festividades do “Bahia Day” — um dia em que a equipe inglesa exalta o Esquadrão de Aço e a cultura da Bahia nos arredores de seu estádio.

As bênçãos de Brown parecem ter iluminado o atacante norueguês Erling Haaland, que marcou três dos quatro gols do City, sendo um de pênalti logo no início do jogo. O autor do outro tento da equipe de Manchester foi o belga Kevin De Bruyne. O irlandês Sammie Szmodics diminuiu para o Ipswich.

🌹 Aquele Axé da Bahia na chegada do primo @mancity ao jogo, como aconteceu no ano passado #BahiaDay #BahiaÉOMundo pic.twitter.com/69oVVooW2g — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 24, 2024

Bahia Day



Além da recepção aos jogadores do Manchester City, Carlinhos Brown também realizou uma apresentação musical no local, chegando a cantar a música que é considerada um segundo hino da equipe inglesa: “Blue Moon”.

O Olodum, banda percussiva que lançou o samba-reggae para o mundo nos anos 1980, também se apresentou no dia reservado ao Bahia e à Bahia em Manchester.

Diversos torcedores do Bahia foram à cidade no norte da Inglaterra para prestigiar o evento.