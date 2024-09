Jogador do Manchester City revela amizade com Ademir, do Bahia

Savinho em campo pelo Manchester City - Foto: Divulgação | Manchester City

O atacante Savinho, do Manchester City, fez sua estreia no Emirates Stadium neste sábado, 24. O jovem atacante da Seleção Brasileira ajudou sua equipe a vencer o Ipswich Town por 4 a 1, pela 2ª rodada da Premier League, em jogo que foi marcado pela segunda edição do ‘Bahia Day’.

Em entrevista após a partida, Savinho ressaltou sua amizade com Ademir, atacante do Bahia. Ambos jogaram juntos no América-MG antes de seguirem para o Atlético-MG, onde disputavam a mesma posição, mas que acabou se tornando uma amizade.

“[Ademir] é um grande amigo desde o Atlético-MG. Era até uma rivalidade no campo porque a gente jogava na mesma posição, mas isso não pegou para o lado negativo, a gente pegou como positivo para um ajudar o outro e, graças a Deus, a gente se deu bem. Eu peguei uma amizade incrível com ele e desejo tudo de melhor para ele no Bahia”, comentou Savinho.

Foi muito lindo [o Bahia Day]. Eu vi quando estava descendo do ônibus. Dar os parabéns para eles Savinho - atacante do Manchester City e da Seleção Brasileira

Atual tetracampeão da Premier League, o Manchester City já lidera a competição na temporada 2024/25 com duas vitórias em dois jogos. O próximo confronto da equipe comandada por Pep Guardiola é contra o West Ham, fora de casa, às 13h30 de sábado, 31.