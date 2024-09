"Nosso campeonato é domingo", diz Carpini após derrota fora de casa

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A derrota do Vitória para o São Paulo parece que já estava nos planos da comissão técnica do Leão. O time até competiu no segundo tempo, mas a primeira etapa foi crucial para que a equipe comandada por Thiago Carpini voltasse para Salvador com mais um resultado negativo na bagagem.

Em entrevista após a partida, o treinador analisou a atuação da sua equipe e criou expectativas para a sequência de jogos que o Vitória tem pela frente, contra adversários da parte inferior da tabela do Brasileirão.

“Nós pagamos pelo nosso primeiro tempo, não competimos da maneira que vínhamos competindo. No segundo tempo eu acho que as mexidas surtiram efeito. A equipe melhorou um pouco, conseguiu controlar um pouco mais o jogo, diminuiu o ímpeto do São Paulo, mas com pouco volume ofensivo. Nós criamos três ou quatro chances de gol, mas também o São Paulo não criou muito, foi efetivo nas oportunidades criadas. A gente sabe que contra esse tipo de adversário a gente não pode errar da maneira que a gente vem errando, porque custa ponto, custa jogo, custa o resultado”, analisou o treinador.

“Claro que nós vínhamos aqui para beliscar uma pontuação e melhorar a nossa retomada dentro da competição. Nosso campeonato é domingo, em casa, contra o Vasco, um adversário mais próximo dessa briga na parte de baixo da tabela. Depois nós temos uma sequência de confrontos diretos com Atlético-GO e Juventude, e são esses jogos que a gente precisa se preparar, ajustar os erros, alguns de certa forma recorrentes. É seguir trabalhando e dar muita confiança ao grupo que tem tentado fazer aquilo que é proposto”, complementou.

O jogo entre Vitória e Vasco, pela 25ª rodada do Brasileirão, está marcado para as 18h30 de domingo, 1º, no Barradão, em Salvador.