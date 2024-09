Izquierdo: boletim aponta piora em saúde de jogador do Nacional

Zagueiro se sentiu mal no segundo tempo da partida contra o São Paulo - Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Um boletim médico divulgado neste domingo, 25, a respeito do estado de saúde do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional do Uruguai, aponta que ele teve uma piora em seu quadro de saúde. As informações são do Hospital Albert Einstein.

“Internado desde o dia 22 de agosto, às 20h55, o paciente Juan Manuel Izquierdo foi submetido a novos exames neste domingo (25). A avaliação mostrou uma progressão do comprometimento cerebral e um aumento da pressão intracraniana. Juan segue em cuidados neurológicos intensivos, dependente de ventilação mecânica”, explica a nota.

O zagueiro, de 27 anos, sofreu um arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo e Nacional, na última quinta, pela Libertadores. Familiares do atleta chegaram ao Brasil para acompanhar a situação de perto. A esposa, Selena, ficou no Uruguai para cuidar do filho recém-nascido, de apenas 9 dias.

Antes do jogo contra o Vitória, neste domingo, 25, o São Paulo entrou em campo com camisetas mandando mensagem de força a Izquierdo. O zagueiro se sentiu mal no segundo tempo da partida contra o São Paulo e precisou deixar o gramado do Morumbis de ambulância.