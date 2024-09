Matheusinho tem lesão confirmada e desfalca o Vitória por duas semanas

A depender de como ocorra a recuperação do "menor dos Matheus", o tempo pode ser encurtado - Foto: Divulgação | E.C. Vitória

O meia Matheusinho deve ficar, pelo menos, duas semanas longe dos gramados. O atleta, que já era dúvida para encarar o Vasco no próximo domingo, 1º, foi diagnosticado com uma lesão muscular de grau 2 na posterior da coxa direita e só deve reforçar o Vitória no jogo contra o Juventude, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Matheusinho deixou o campo ainda na metade do primeiro tempo do jogo contra o São Paulo, no último domingo, 25. O meia já iniciou o tratamento na fisioterapia, divulgou a assessoria do Vitória.

Quem também saiu reclamando de dores foi o volante Ricardo Ryller, substituído no intervalo. Ele sofreu uma queda no primeiro tempo que provocou uma luxação no ombro.



O cabeça de área também está sob cuidados do departamento médico do Vitória e o Leão aguarda a sua evolução ao longo dos dias. Porém, também se torna dúvida para a próxima rodada do Brasileirão.