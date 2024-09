Barradão será o palco para Vitória e Vasco da Gama pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Vindo de derrota fora de casa para o São Paulo, o elenco rubro-negro gira a chave e pensa no compromisso diante do Vasco, marcado para o próximo domingo, 1, às 18h30, no Barradão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O rubro-negro divulgou a programação da semana para o jogo contra o Gigante da Colina.

Leia mais:

>> De volta ao Z-4, Vitória acumula quase 58% de chances de rebaixamento

A equipe fará cinco sessões de treinamentos na Toca do Leão. As atividades serão iniciadas na tarde desta terça-feira, 27, com a avaliação médica do grupo.

Os trabalhos serão realizados turno da tarde até a próxima sexta-feira, 30, e serão concluídos na manhã de sábado, 31, véspera do jogo. Após o almoço, a grupo entra em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarães.

Há dois jogos sem vencer, o Vitória é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 22 pontos somados em 24 jogos realizados.

Confira a programação do Vitória para o jogo contra o Vasco da Gama:

Terça-feira (27) - 16h:



Reapresentação no CT Manoel Pontes Tanajura



Quarta-feira (28) - 16h:



Treino no CT Manoel Pontes Tanajura

Coletiva (A definir)

Treino aberto para imprensa - primeira parte (A definir)



Quinta (29) - 16h:



Treino no CT Manoel Pontes Tanajura



Sexta (30) - 16h:



Treino no CT Manoel Pontes Tanajura



Sábado (31) - 9h:



Treino final no CT Manoel Pontes Tanajura

Coletiva Virtual (A definir)

Concentração - Chácara Vidigal Guimarães



Domingo (1) - 18h30:



Vitória x Vasco - Barradão