Lesionados, Matheusinho e Ryller serão submetidos a exames na Toca

Machicados, Ricardo Ryller e Matheusinho preocupam a comissão técnica do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Além da derrota fora de casa diante do São Paulo, o Vitória acumula mais prejuízos em relação a seu elenco. O volante Ricardo Ryller e o meia Matheusinho foram substituídos por lesão e preocupam para o jogo contra o Vasco, marcado para o próximo domingo, 1, às 18h30, no Barradão, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Em um lance isolado, Matheusinho sentiu dores no músculo posterior da coxa direita aos 25 do primeiro tempo, sendo substituído pelo atacante Carlos Eduardo. Em entrevista coletiva, o técnico Thiago Carpini demonstrou preocupação com a perda do camisa 30.

"A gente precisa esperar, fazer o exame de imagem. Claro que faz falta, é uma característica que não temos reposição no elenco. Jean Mota joga mais por trás, não é agudo e agressivo como o Matheus. Vamos primeiro entender o que aconteceu e pensar o próximo passo para o jogo do Vasco", disse após o jogo no Morumbis.

Ryller está acometido de uma luxação no ombro. Mesmo com atendimento médico tanto no campo de jogo quanto nos vestiários, o camisa 28 reclamou de dores e foi substituído pelo zagueiro Edu no início do segundo tempo de partida.

De acordo com comunicado enviado à imprensa, o Vitória confirma que os dois jogadores serão submetidos a exames de imagem para saber a gravidade das lesões. Os atletas serão avaliados na reapresentação do grupo, na tarde desta terça-feira, 27, na Toca do Leão.

Acumulando dois jogos sem vencer, o Leão da Barra é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com 22 pontos somados em 24 jogos realizados.