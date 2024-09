Jean Lucas quer Bahia efetivo contra o Fla: "Aproveitar as chances"

Jean Lucas é peça chave no meio de campo do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O meia Jean Lucas foi o escolhido para a entrevista coletiva na Cidade Tricolor. O camisa 6 será titular no meio de campo do Esquadrão na partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira, 28, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O meio-campista fez projeções acerca do confronto. Ele recordou a postura do Bahia no jogo no Maracanã pelo Brasileirão e afirma que o poder de decisão do time será fundamental para obter a vantagem no jogo de volta no Rio de Janeiro.

“O primeiro jogo lá no Maracanã, fizemos o jogo rodar, nos movimentando bem na linha de frente, mas temos que matar o jogo na oportunidade que tivermos, porque o Flamengo pode decidir a qualquer momento. Então nesse momento será primordial aproveitar as chances que tivermos”, comentou.

São esperados mais de 48 mil torcedores na Arena Fonte Nova. Jean Lucas ressalta a força do Esquadrão de Aço em seus domínios e do quanto a fiel torcida tricolor tem sido essencial no apoio ao grupo.

“Eu acho que o torcedor vem sendo primordial, qualquer time que vier enfrentar a gente na nossa casa vai enfrentar um Bahia muito forte, com a torcida com a gente temos tudo para fazer um grande jogo e levar uma vantagem para o Maracanã”, disse Jean Lucas.

O Bahia nunca superou as quartas de final da Copa do Brasil. Mirando a classificação inédita para a semifinal, Jean Lucas revela o sonho do elenco em ser campeão.

“É uma final para a gente, porque todo jogo que a gente entra é uma final. É claro que a gente quer ser campeão, mas tem grandes times ainda no torneio”, ponderou.