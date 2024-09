Após gafe, Bahia confirma renovação com atacante Biel

Atacante Biel soma 90 jogos pelo Bahia - Foto: Divulgação

Horas depois de cometer uma gafe e antecipar a renovação com Biel, o Bahia oficializou na manhã desta terça-feira, 27, que prolongou o vínculo com o atacante. O poonta teve seu contrato ampliado por mais um ano, agora até o fim de 2029.

Biel chegou ao Bahia em 2023, vindo do Grêmio e segue como peça importante no elenco. Ao todo, ele soma 90 jogos pelo Tricolor, com 15 gols e 18 assistências.

Recentemente, o Bahia recusou uma proposta de aproximadamente R$ 45 milhões do Atlanta United, dos Estados Unidos, por Biel. Além do Atlanta, o Pachuca, do México, também demonstrou interesse em contratar o jogador de 23 anos.