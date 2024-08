Bahia recusa proposta milionária por Biel; confira

Biel é um dos principais jogadores do Bahia desde 2021 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia optou por recusar uma proposta de aproximadamente R$ 45 milhões pelo atacante Biel, que vem sendo alvo de investidas do Atlanta United, da Major League Soccer (MLS), de acordo com informações do portal ge. O clube norte-americano fez três ofertas consecutivas, sendo a mais recente de 8 milhões de dólares, mas os valores não foram considerados adequados pelo Tricolor.

Além do Atlanta, o Pachuca, do México, também demonstrou interesse em contratar o jogador de 23 anos. Entretanto, foram os norte-americanos que formalizaram as propostas, todas rejeitadas pelo Bahia. O clube baiano tem como prioridade manter seu elenco intacto para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Biel, que chegou ao Bahia no início de 2023, tem se destacado na temporada, acumulando 41 jogos, cinco gols e dez assistências.