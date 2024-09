Vazou? Bahia posta arte com renovação de Biel e depois apaga

Biel não entra em campo pelo Bahia desde o Ba-Vi - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia cometeu uma gafe na noite de segunda-feira, 27, e pode ter vazado a renovação de contrato do atacante Biel.

Em uma postagem no X (Twitter) às 23h42, o Tricolor publicou quatro fotos e em uma delas estava o card com a foto de Biel e ao fundo o número 2029, indicando uma renovação. O atacante tem, oficialmente, contrato até o fim de 2028. A postagem foi apagada logo em seguida, mas prints circulam nas redes sociais com o flagra feito por torcedores.

vazou a renovação de biel kkkkkkkkkk pic.twitter.com/ZRaz6OcwZT — menezes (@offmenezes) August 27, 2024

Recentemente, o Bahia recusou uma proposta de aproximadamente R$ 45 milhões do Atlanta United, dos Estados Unidos, por Biel. Além do Atlanta, o Pachuca, do México, também demonstrou interesse em contratar o jogador de 23 anos.

Após o último Ba-Vi, Biel comentou a proposta, mas disse que seu objetivo era permanecer no Bahia. "Estou muito bem no Bahia, o clube me adora, a torcida me apoia também. Esses foram os fatores para eu ficar, além de que minha filha está crescendo, sair do país agora não seria bom para mim. Então falei que queria ficar. Cadu me deu confiança para ficar, ele acredita em mim e meu desejo é ficar aqui”, explicou Biel.

O Ba-VI no dia 11 de agosto foi o último jogo de Biel pelo Bahia. Lesionado, o jogador foi destaque nas partidas contra Grêmio e Botafogo. Na temporada, ele marcou 5 gols e deu 10 assistências em 42 jogos.