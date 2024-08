Biel abre o jogo sobre propostas do exterior e revela: "Queria ficar"

Biel em ação pelo Bahia, no clássico contra o Vitória - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Bahia, enfim, quebrou a sequência de um mês e um dia sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, 11, o Tricolor bateu o Vitória por 2 a 0 em clássico válido pela 22ª rodada. Everton Ribeiro e Luciano Juba fizeram a alegria dos tricolores na Arena Fonte Nova.

O atacante Biel entrou ainda no primeiro tempo na vaga de Everton Ribeiro, que sofreu pancada no rosto, e celebrou mais três pontos para o Bahia no Brasileirão. O jogador confirmou que recebeu propostas de fora do país, mas optou por permanecer no Tricolor, onde disse estar feliz.

“Eu fico muito feliz pela proposta, acho que meu trabalho individualmente, graças a Deus, está fluindo, mas sempre falei para o Cadu [Santoro]: ‘estou muito bem no Bahia, o clube me adora, a torcida me apoia também’. Esses foram os fatores para eu ficar, além de que minha filha está crescendo, sair do país agora não seria bom para mim. Então falei que queria ficar. Cadu me deu confiança para ficar, ele acredita em mim e meu desejo é ficar aqui”, explicou Biel após o clássico.

O próximo adversário do Bahia é o Grêmio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 18h30 de sábado, 17, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.