Juba celebra gol no Ba-Vi, mas pontua: "Mais importante era o triunfo"

Luciano Juba comemora gol sobre o Vitória - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Comemorando o dia dos pais pela primeira vez após o nascimento do seu filho Gael, Luciano Juba voltou a balançar as redes. Neste domingo, 11, o lateral marcou o segundo gol do Bahia no triunfo sobre o Vitória, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista após a partida, na Arena Fonte Nova, Juba contou detalhes do gol que conseguiu marcar e valorizou o resultado positivo diante do rival, para dar moral para a equipe que não vencia há um mês no Brasileirão.

“Eu estou muito feliz por estar marcando o gol, é sempre importante estar fazendo gol. No jogo de hoje acabei indo para a linha da frente, no lugar do Biel. Graças à bela jogada do Ratão que deu um bom passe para mim, eu pude fazer o gol. Então, eu estou muito feliz, só tenho a agradecer a Deus”, disse o papai do Gael ao Premiere.

“O mais importante hoje era o triunfo, era a gente voltar a vencer no Brasileirão. Ainda mais voltar a jogar na nossa casa depois de uma sequência de resultados negativos no Brasileiro e pegar logo um clássico. Então, é muito importante a gente vencer e vencer um clássico. Tenho certeza que vai dar mais moral ainda para a nossa equipe, para a gente conquistar e seguir crescendo e buscar coisas melhores durante a temporada”, complementou.

O próximo adversário do Bahia é o Grêmio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 18h30 de sábado, 17, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.