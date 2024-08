Everton Ribeiro desencanta, Bahia administra e vence o Vitória

Everton Ribeiro comemora gol do Bahia sobre o Vitória - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Os pais tricolores tiveram um motivo a mais para comemorar neste domingo, 11. Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia interrompeu a sequência sem vencer na competição e superou o Vitória por 2 a 0, no último clássico da temporada. Everton Ribeiro, pela primeira vez no Brasileirão, e Luciano Juba marcaram os gols da partida realizada na Arena Fonte Nova.

Com o resultado, o Bahia segue na 7ª posição, agora com 35 pontos. O Vitória, por sua vez, permanece com 21 pontos, na 15ª colocação. Na 23ª rodada, o Esquadrão vai enfrentar o Grêmio fora de casa às 16h de sábado, 17, enquanto o Leão recebe o Cruzeiro no Barradão às 20h de segunda-feira, 19.

O jogo

Com propostas bem definidas, Bahia e Vitória demoraram a engrenar no clássico. O Rubro-Negro estava disposto a não deixar o Tricolor jogar e conseguiu executar bem nos primeiro minutos. Apesar de ter a bola, os mandantes tinham dificuldades na criação, mas conseguiram tirar o zero do placar aos 14 minutos.

Everton Ribeiro recebeu de Thaciano na entrada da área, dominou e finalizou de pé esquerdo. A bola desviou em Wagner Leonardo e encobriu o goleiro Lucas Arcanjo, que ainda escorregou ao tentar voltar para fazer a defesa. Após o gol, Everton Ribeiro deixou o gramado com o olho inchado, já que havia sofrido uma pancada minutos antes. Biel entrou no seu lugar.

A partir do gol, o Bahia passou a ter mais controle do jogo e administrou a vantagem. O Vitória tentou crescer na segunda metade do primeiro tempo, mas as melhores chances foram do Tricolor, que não conseguiu aumentar o placar antes do intervalo.

Luciano Juba ajoelhado, comemorando segundo gol do Bahia | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

No segundo tempo, o Vitória voltou um pouco melhor e levou perigo ao gol defendido por Marcos Felipe duas vezes em 10 minutos, em uma das chances, o goleiro fez grande defesa e evitou o gol de empate rubro-negro. A melhor chance, no entanto, foi aos 25, quando Lawan fez bom passe para Zé Hugo, que cara a cara com Marcos Felipe, tocou de cobertura e a bola caprichosamente bateu na trave.

Nos minutos finais, quando o Vitória se lançou ao ataque, o Bahia aproveitou um rápido contra-ataque para matar o jogo aos 51 minutos. Rafael Ratão fez linda jogada individual pelo lado direito e cruzou para Luciano Juba, que de pé direito, finalizou de primeira e fechou o placar do Ba-Vi.