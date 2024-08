"Tem dia que as coisas não acontecem", dispara capitão do Vitória

Wagner Leonardo, capitão do Vitória - Foto: Victor Ferreira | Ag. A TARDE

Pela primeira vez no ano, o clássico Ba-Vi terminou com dois gols de diferença. Na tarde deste domingo, 11, o Bahia venceu o Vitória por 2 a 0 com gols de Everton Ribeiro e Luciano Juba, em jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro realizado na Arena Fonte Nova.

Capitão da equipe, Wagner Leonardo valorizou o crescimento do Vitória após sofrer gol no início do jogo, lamentou o resultado negativo e já mudou o foco para o próximo compromisso do time no Brasileirão.

“No final do primeiro tempo e pelo segundo tempo fomos nós, criamos muito, Bahia quase não teve chance no segundo tempo, e a gente infelizmente não conseguiu converter em gols, as chances criadas. Infelizmente, tem dia que as coisas não acontecem, mas o campeonato ainda é longo, nós estamos bem nesse segundo turno, levantar a cabeça, seguir trabalhando, segunda-feira temos mais uma grande final e a gente conta com o apoio do nosso torcedor, para que a gente possa fazer uma grande partida”, disse Wagner Leonardo ao Premiere.

Parceiro de Wagner Leonardo na zaga há três rodadas, Neris perdeu sua primeira partida desde que estreou no Vitória. Para ele, o Ba-Vi foi decidido no detalhe, mas garantiu que a equipe vai estar preparada para encarar o Cruzeiro.

Neris, zagueiro do Vitória | Foto: Téo Mazzoni | Ag. A TARDE

“Hoje foi decidido no detalhe, infelizmente. Acho que é treinar e trabalhar para que os erros não voltem a acontecer e a gente possa reverter isso para o nosso lado. A gente sabe da qualidade do Cruzeiro, mas a gente treina diariamente para grandes jogos. Então, sem dúvida, a gente vai estar preparado”, afirmou Neris.

A gente não pode lamentar e seguir trabalhando para tentar reverter a situação Neris - zagueiro do Vitória

O próximo adversário do Vitória é o Cruzeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 20h de segunda-feira, 19, no Barradão.