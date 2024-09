Ator de ‘Zorra Total’ se isola após morte da esposa

‘Zorra Total’ foi xibido pela Globo entre 25 de março de 1999 a 2 de maio de 2015 - Foto: Divulgação

O ator Pedro Bismarck, 62 anos, de ‘Zorra Total’, programa exibido pela Globo entre 25 de março de 1999 a 2 de maio de 2015, se isolou após a morte da esposa, segundo o portal TV História.

Bismarck residia com a esposa em um sítio no interior de Minas Gerais. A mulher, que se chamava Maria José Miranda da Cruz, morreu no ano de 2016, vítima de um infarto.

“Acho que superar a perda de alguém que se torna um só, contigo, é impossível. Você nunca mais se torna o mesmo. Foram 33 anos de um casamento cheio de cumplicidade e muito feliz”, disse o humorista ao jornal Extra.

“A minha vida no sítio é tudo o que eu pedi a Deus. Aprendi a dar valor às mínimas coisas do dia a dia vivendo lá. Quando não estou viajando a trabalho e nem em reuniões com o meu escritório, o meu cotidiano é normal como o de qualquer outra pessoa”, falou.

Ele continuou: “As vantagens é que no sítio eu pesco, cuido da terra, das plantas, dos bichos, eu leio, reúno a família, os amigos e tudo o que me dá mais prazer, com a calmaria do campo”.

Apesar de estar longe da TV, Pedro Bismarck segue realizando shows pelo Brasil inteiro.