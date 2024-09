Luciano Huck sai às pressas de hotel na Ucrânia após ataque aéreo

Luciano Huck enfrentou grande susto - Foto: Reprodução | Globo

Luciano Huck enfrentou um susto grande durante sua viagem para Kiev, na Ucrânia. Ele está no país europeu para uma entrevista com o presidente Volodymyr Zelensky. O apresentador da Globo foi surpreendido com um ataque aéreo russo.

Por causa da situação tensa, o famoso precisou deixar o hotel em que estava hospedado às pressas e foi levado para um abrigo antiaéreo, segundo relatou o próprio ao jornal O Globo.

"Os alarmes agudos soaram a partir das 3h. Sirenes nas ruas, alertas no celular, chamados nos alto-falantes do hotel, o alerta veio de todos os lados. Parecia um filme, mas era vida real. Hóspedes e funcionários foram comunicados ao abrigo antiaéreo, no subsolo. Camas dobráveis ​​tinham sido improvisadas, lado a lado. Mas como conseguir desligar, que você vai dormir?", contou o marido de Angélica.

O ataque aéreo foi um dos mais intensos desde o início da guerra entre Ucrânia e Rússia. "A estratégia de Vladimir Putin é clara: a Rússia tenta destruir os serviços de água e energia antes do início do inverno rigoroso europeu", comentou o famoso.

"Por volta das 10h, quando o impacto do bombardeio ainda não era totalmente sabido, fomos autorizados a deixar o abrigo. Para minha surpresa, o presidente Volodymyr Zelensky manteve a agenda e me recebeu logo em seguida para uma entrevista exclusiva. Fui à Ucrânia para ouvi-lo e ver de perto o que está acontecendo na terra de 3 dos meus 4 avós, onde estão minhas raízes familiares", relembrou Huck.